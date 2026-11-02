В России в детских садах начнут учить правильному питанию

Курс о здоровом питании для дошкольников разработал Институт изучения детства, семьи и воспитания совместно с Общественным советом при Роспотребнадзоре при поддержке Минпросвещения: он станет частью федерального проекта Добрые игры» — аналога «Разговоров о важном», который с сентября этого года реализуется во всех детских садах страны.

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Согласно документам, программа предполагает беседы воспитателей с детьми о том, как питание помогает расти, играть и оставаться активными. Курс разделен на четыре возрастных этапа: для детей от трех до четырех, от четырех до пяти, от пяти до шести и от шести до семи лет.

Так, на первом этапе детям расскажут о важности мытья рук и правилах пользования столовыми приборами, а также познакомят их с овощами, фруктами, молочными, мясными и зерновыми продуктами. На последнем этапе речь пойдет о том, как питание помогает сохранять здоровье и обеспечивает организм энергией, а разные продукты по- разному влияют на активность и бодрость человека.

Кроме того, дошкольникам расскажут о сельскохозяйственных культурах, которые выращивают в полях и огородах, а также об аквакультуре в реках и морях. В ходе бесед воспитатели будут использовать наглядные карточки с иллюстрациями, которые помогут детям лучше усвоить материал.

«Совместная работа с Общественным советом при Роспотребнадзоре для нас принципиально важна: общая экспертиза помогает выстраивать содержание занятий так, чтобы они соответствовали принципам здорового питания, были понятны и интересны детям», — пояснил и. о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков.

По его словам, проект «Добрые игры» призван приобщить дошкольников к традиционным ценностям России, в том числе к жизни и здоровью.

«Вместе с коллегами у нас получилось разработать комплект материалов, чтобы воспитатели могли просто и доступно рассказать о правильном питании и его значении для нашей жизни. Уверен, что работа продолжится и над другими темами, потому что сейчас мы лишь заложили азы», — пояснил Александр Цветков.

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов рассказал, что материалы уже направлены во все детские сады страны. Ведомство ведет активную работу по продвижению принципов здорового питания, в которой участвует совет, пишут «Известия».