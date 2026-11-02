МЧС России заявило о массированной кибератаке на приложение и рассылке фейковой информации

Приложение и каналы в социальный сетях и мессенджерах МЧС России подверглись массированной кибератаке, об этом сообщили в ведомстве.

«Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковый информации населению», — прокомментировали в ведомстве.

В МЧС отметили, что в настоящее время ведутся работы по устранению уязвимости и восстановлению нормальной работы ресурса.

В официальных каналах МЧС и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), а также в мобильном приложении ведомства и на страницах региональных оперативных штабов были зафиксированы фейковые публикации, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Около 02:45 в указанных системах одновременно начали распространяться ложные тревожные сообщения о ракетном нападении. В текстах утверждалось, что по всем регионам России якобы нанесен удар ядерными боеголовками на носителях «P1-SUN», а населению предписывалось срочно закупить продукты на три недели и укрыться в подвальных помещениях.

Подобные публикации были обнаружены в каналах МЧС и РСЧС как минимум в десяти субъектах России: Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Псковской, Тюменской, Тульской, Челябинской и Белгородской областях, а также в Пермском и Ставропольском краях и Республике Башкортостан.

На фоне инцидента региональные новостные ресурсы, в частности в Белгородской и Саратовской областях, оперативно отреагировали на ситуацию. В каналах регионов появились предупреждения о целенаправленном вбросе дезинформации через систему РСЧС.

«Не поддавайтесь панике. На это и идет расчет врага», — сообщали в «Новости Саратова и области».

Информация о взломе также появилась в канале РСЧС Свердловской области в мессенджере Мах.

Вечером 1 ноября на Украине произошел взлом приложения для отслеживания воздушных тревог, информацию подтвердили Военно-воздушные силы республики.

Ответственность взяли на себя российские хакеры из группировки Hitcore. Они рассказали Telegram-каналу Mash, что подсунули администратору вирусный файл под видом откровенного фото девушки.

Как пояснили хакеры, своими действиями они хотели показать, насколько уязвимы украинские сервисы. Они подчеркнули, что это далеко не последний взлом.

В результате взлома пользователи начали получать предупреждения о ядерной атаке и о том, что на страну якобы летит «Орешник». Кроме того, жители столицы страны получили уведомления о химической угрозе с красным уровнем опасности, пишет Lenta.ru.