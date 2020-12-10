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Общество

Власти Великих Лук поздравили горожан с Днем Конституции

12.12.2020 14:42|ПсковКомментариев: 0

Глава Великих Лук Николай Козловский и руководитель администрации города Любовь Романова поздравили великолучан с Днем Конституции РФ.

«Конституция России призвана служить обществу и государству, быть гарантом соблюдения прав и свобод человека, законов страны, - говорится в тексте поздравления. - Современная Конституция Российской Федерации – это фундамент государственной политики, направленной на создание эффективной экономики, укрепление социальных гарантий и обеспечение благополучия населения страны, сохранения бережного отношения к традициям и ценностям народа, защиту суверенитета России.

Благодаря Основному закону нашего государства в России охраняются труд и здоровье людей, семьям обеспечивается государственная поддержка.

Безусловно, все мы хотим жить в современной стране, где каждый человек имеет возможность достойно трудиться и отдыхать, в полной мере реализовать свои способности. Но никто, кроме нас самих, не сделает Россию более прогрессивной, сильной, по-настоящему великой державой. Долг каждого россиянина – соблюдение всех заложенных в Конституции норм. Только в этом случае мы будем жить в свободной, процветающей стране.

Уважаемые великолучане!

Пусть этот праздник объединит нас в стремлении внести вклад в дальнейшее развитие города Великие Луки и Отчизны!

От всей души желаем вам здоровья и благополучия, счастья и успешной реализации всех созидательных планов, добра, оптимизма и уверенности в будущем!» - заключили руководители города.

С праздником великолучан также поздравил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Гусев.

«Основной Закон страны – высший нормативный правовой акт нашего государства, в котором главной ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека и его благополучие, - напомнил он. - Наша современная Конституция направлена на обеспечение политической и социальной стабильности, поддержание гражданского мира и согласия, сохранение культурного и исторического наследия России, духовно-нравственных и семейных ценностей, защиту суверенитета и территориальной целостности страны, создание условий для экономического роста.

Уважение к ценностям, закрепленным в Конституции, неизменное следование букве и духу Основного Закона являются обязательными условиями поступательного развития Российского государства, Псковской области и нашего города воинской славы Великие Луки.

Уверен, что последовательно реализуя созидательный потенциал Конституции, стремясь добросовестным трудом внести личный вклад в будущее России, мы сможем сделать жизнь достойнее, а наше государство ещё более сильным и процветающим!

От всей души желаю всем жителям города Великие Луки крепкого здоровья, успешной реализации всех намеченных перспективных планов на благо города и страны, добра, счастья и благополучия, мирного неба над головой!» - говорится в тексте поздравления.

Источник: Псковская Лента Новостей
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