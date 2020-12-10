Общество

Псковичам напомнили цены на покупку елок в лесничествах

Псковичам напомнили цены на покупку елок в лесничествах. Как сообщается на сайте комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, для получения информации о покупке новогодних елей можно обратиться в лесничества.

Заключение договора купли-продажи елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами осуществляется в участковых лесничествах в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Государственного комитета Псковской области от 13.08.2014 № 670 (в ред.приказа Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области от 15.01.2019 г. №35)

Ставки платы за единицу объема недревесных лесных ресурсов

Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: до 1 м 6,06 за 1 штуку, 1,1 - 2 м 10,89 рублей за 1 штуку, 2,1 - 3 м 20,57 рублей за 1 штуку, 3,1 - 4 м 38,69 рублей за 1 штуку, свыше 4,1 м - 62,87 рублей за 1 штуку

Реквизиты для оплаты можно посмотреть здесь.