Общество

«Обратный отсчет» с Дмитрием Быстровым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 декабря. Гость студии – глава Островского района Дмитрий Быстров.

Он подвел итоги года для муниципалитета. Какие проблемы в районе стоят наиболее остро? Что получается решать, а на что попросту нет ресурсов и приходится откладывать до лучших времен? Как коронавирус повлиял на жизнь муниципалитета? Какие проекты были реализованы в Островском районе в текущем году?