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Общество

«Обратный отсчет» с Дмитрием Быстровым. ВИДЕО

16.12.2020 14:31|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 декабря. Гость студии – глава Островского района Дмитрий Быстров.

Он подвел итоги года для муниципалитета. Какие проблемы в районе стоят наиболее остро? Что получается решать, а на что попросту нет ресурсов и приходится откладывать до лучших времен? Как коронавирус повлиял на жизнь муниципалитета? Какие проекты были реализованы в Островском районе в текущем году?

Теги: #эхо москвы в пскове #островский район #обратный отсчет
Источник: Псковская Лента Новостей
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