Общество

Масштабный сбой в работе Telegram произошел в России

В работе мессенджера Telegram в среду, 16 декабря, произошли сбои. О неполадках сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, пишет «Деловой Петербург».

Доступ к мессенджеру оказался недоступен для жителей Петербурга и Москвы около 16.15. Поступают сообщения о нестабильной работе Telegram также и от украинских пользователей и из Белоруссии.

Утром в среду в работе Telegram также фиксировались сбои, однако неполадки оперативно устранили.

Напомним, что Роскомнадзор завершил кампанию по блокировке мессенджера, созданного Павлом Дуровым, летом.