Общество

Музей Ледового побоища в Гдове получил подарок от московских байкеров

Рукописную икону святого князя Александра Невского получил в подарок от Московского байк-центра Федерации мототуризма России музей Ледового побоища в Гдове. Как сообщает газета «Гдовская заря», она написана потомственным иконописцем из Сергиева Посада Аркадием Холоповым.

Фото: газета «Гдовская заря»

Знакомство с членами байк-клуба произошло в октябре этого года, когда в деревню Самолва прибыли участники второго этапа культурно-исторического проекта «Ратные поля» — «Путь Александра». Тогда они передали музею икону Михаила Архангела и подарки от Федерации мототуризма, среди которых сувенирный бюст Александра Невского, выполненный в рамках проекта «Аллея Российской Славы».

Сотрудники музея Владимир Потресов и Татьяна Наместникова поблагодарили иконописца Аркадия Холопова и председателя совета Федерации мототуризма России Евгения Строгова за еще один бесценный подарок.

«И сегодня в народе живет вера в то, что святой благоверный князь Александр Невский охраняет границы Российского государства. Символично, что в 6 декабря 1263 году князь преставился ко Господу, приняв монашеский постриг с именем Алексий.

А в 1941 году 6 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой. Через год, 6 декабря 1942 года, на денежные средства Русской православной церкви была создана воздушная эскадрилья имени Александра Невского», - отмечается в сообщении.