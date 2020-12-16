Общество

Печорский дуб вошел в топ-5 старейших деревьев в России

Дуб, находящийся на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, признан одним из пяти старейших деревьев России. По оценкам экспертов, его возраст составляет 598 лет. Это говорит о том, что уникальное дерево существовало задолго до основания монастыря и является свидетелем всей истории древней обители, сообщила Псковской Ленте Новостей координатор по международным и региональным связям Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» Нина Данилова.

Фото: Юрий Зобков

Помимо псковского дуба в топ-5 самых старых деревьев России вошли лиственница и сосна из Иркутской области, сосна из Хакасии и дуб из Дагестана. Установленный возраст самого старого участника рейтинга – иркутской лиственницы – составляет 777 лет.

Составителями рейтинга выступили эксперты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес». Последние десять лет специалисты центра реализуют Всероссийскую программу «Деревья – памятники живой природы», в рамках которой выезжают в регионы и обследуют уникальные старовозрастные деревья с помощью специальных приборов. Техника для обследования, так же, как и сами деревья, уникальна – она позволяет получить полные данные о состоянии дерева и далее составить план ухода и оздоровления, без травмирующего вмешательства.

Полную историческую справку о каждом из самых старых деревьев России можно найти в Национальном реестре старовозрастных деревьев на сайте www.rosdrevo.ru.

Добавим, на сегодняшний день деревья, возраст которых исчисляется сотнями лет, найдены и обследованы в 78 регионах страны.