Юрист рассказал, в каких случаях можно предъявить QR-код вместо паспорта

Сгенерированный в приложении «Госуслуги» QR-код можно предъявить вместо бумажного паспорта для подтверждения возраста на кассе магазина при покупке алкоголя, а также в банках и при посещении музеев, рассказал член Ассоциации юристов России Алексей Синицын.

«Случаи, когда возможно предъявлять QR-код вместо паспорта: подтверждение возраста при покупке алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции, а также при посещении музеев, театров, концертов и иных зрелищных мероприятий с возрастными ограничениями», — сказал адвокат.

Сгенерированный в приложении «Госуслуги» QR-код можно предъявить вместо бумажного паспорта для подтверждения возраста на кассе магазина при покупке алкоголя, а также в банках и при посещении музеев, рассказал РИА Новости член Ассоциации юристов России Алексей Синицын.