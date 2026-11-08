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Юрист рассказал, в каких случаях можно предъявить QR-код вместо паспорта

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Сгенерированный в приложении «Госуслуги» QR-код можно предъявить вместо бумажного паспорта для подтверждения возраста на кассе магазина при покупке алкоголя, а также в банках и при посещении музеев, рассказал член Ассоциации юристов России Алексей Синицын.

«Случаи, когда возможно предъявлять QR-код вместо паспорта: подтверждение возраста при покупке алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции, а также при посещении музеев, театров, концертов и иных зрелищных мероприятий с возрастными ограничениями», — сказал адвокат.

Сгенерированный в приложении «Госуслуги» QR-код можно предъявить вместо бумажного паспорта для подтверждения возраста на кассе магазина при покупке алкоголя, а также в банках и при посещении музеев, рассказал РИА Новости член Ассоциации юристов России Алексей Синицын.

«Случаи, когда возможно предъявлять QR-код вместо паспорта: подтверждение возраста при покупке алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции, а также при посещении музеев, театров, концертов и иных зрелищных мероприятий с возрастными ограничениями», — сказал адвокат.
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