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Лекцию о древней истории края для молодёжи проведут в Пскове

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Псковичей приглашают на лекционную встречу для молодёжи от 14 до 18 лет «Древний Псков. 380 миллионов лет назад». На встрече гости узнают как выглядела наша планета миллионы лет назад, какие древние обитатели населяли её и какой след на Псковской земле оставил период в 380 миллионов лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Афиша: Псковский городской молодёжный центр

Встреча пройдёт 13 ноября в 16:30, по адресу: улица Максима Горького, 15.

Также участники смогут увидеть коллекционные образцы – их можно потрогать и даже разглядеть в специальные лупы.

Встречу проведут создатели сообщества «ПалеоПсков»:

  • Елена Гордиенко / краевед, практикующий палеонтолог-любитель;
  • Наталья Евсеева / гид-экскурсовод, краевед, увлечённый палеонтолог-любитель, член Русского географического общества.

Регистрацию можно пройти по ссылке: vk.cc/d3ycZf.

Проект «ПалеоТочка» реализуется за счёт средств грантового конкурса «Есть идея» при поддержке Молодёжного центра Пскова.

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