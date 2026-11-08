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Этнографический диктант проходит в псковском музее

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5 и 6 ноября Палаты у Сокольей башни стали площадкой проведения XI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Все желающие могли решить тест из 30 вопросов, чтобы проверить знания об этносах России, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

Также площадкой выступает и Музей истории города Печоры, где можно написать диктант в любой день до 12 ноября.

 

Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Задания Диктанта подготовлены в виде теста и включают в себя 30 общефедеральных вопросов. На выполнение заданий Диктанта отводится 45 минут, максимальная сумма баллов – 100.

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