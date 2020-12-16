Общество

Псковичам предлагают узнать о своих долгах по «горячей линии»

«Горячую линию» в рамках информационной акции «Узнай о своих долгах» проведут псковские приставы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФССП по Псковской области.

В управлении ответят на все интересующие вопросы 21 декабря с 14.00 до 16.00. Каждый обратившийся по телефону 69-90-98 сможет получить консультацию по своему конкретному случаю, узнать о порядке возбуждения исполнительного производства по взысканию алиментных платежей, порядке применения мер принудительного взыскания задолженности и так далее.

Принимать звонки будет заместитель главного судебного пристава Псковской области Елена Елисеева.