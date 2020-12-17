Общество

Псковский рынок «Нива» частично превратился в «пустырь»

На месте ангара для частных торговцев на территории рынка «Нива» образовался пустырь. Но в преддверии весеннего сезона там установят новый павильон. Об этом сообщил в своем телеграм-аккаунте депутат Псковской городской Думы Дмитрий Пермяков.

«Помните крытый павильон на рынке "Нива", где бабушки торгуют соленьями, вареньями и всякой чудесной вкуснотой? Его еще недавно перепоясали жутковатыми лентами, в связи с ковидными ограничениями. Так вот, теперь там пустырь, - пишет депутат. - Я, признаться, напрягся от такой картины. Позвонил директору рынка Владимиру Конихину, и тот сообщил, что бабушек никто не притесняет, перед началом сезона в феврале-марте для них будет поставлен новый павильон».

По словам директора рынка, павильон решили обновить, раз там все равно торговать запрещено.