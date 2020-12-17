Общество

Андрей Турчак: Уход Виктора Степанова - невосполнимая боль и утрата

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак направил телеграмму-соболезнование семье безвременно ушедшего из жизни главы Порховского района Виктора Степанова.

«Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича! Это невосполнимая боль и утрата не только для тех, что на протяжении многих лет с ним работал и дружил, но и для всего Порховского района. Виктор Николаевич был настоящим профессионалом, который всю свою жизнь посвятил на благо жителей Порхова. Искренне разделяю горе, постигшее семью. Царствие небесное!» - говорится в телеграмме.

Напомним, о кончине Виктора Степанова стало известно сегодня, 18 декабря. Ему был 61 год. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом.