Общество

Протоиерей Олег Тэор идет на поправку

Протоиерей Олег Тэор, настоятель псковского воинского храма святого благоверного князя Александра Невского, идет на поправку. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Псковской епархии.

«Дорогие друзья и подписчики! Сообщаем, что отец Олег Тэор, настоятель храма святого Александра Невского города Пскова под присмотром врачей идет на поправку! Ковид-тест у батюшки отрицательный, однако воспаление легких и заболевания желудочно-кишечного тракта требуют дальнейшего лечения. Поэтому отец Олег в ближайшее время будет направлен в клинику в Санкт-Петербурге. Просим ваших дальнейших молитв», - говорится в сообщении.