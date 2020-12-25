Общество

Скандально известный сервис по доставке суши и роллов открылся в Пскове

Скандально известный сервис по доставке суши и роллов «ЁбиДоёби» начал работу в Пскове. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

Отметим, что открытие сервиса, работающего по франшизе, в российских городах, как правило, сопровождается скандалами, обращениями в контролирующие органы и жалобами властям из-за двусмысленного названия. Компании каждый раз приходится объяснять, что «ЁбиДоёби» - это «день недели - суббота» в переводе с японского. В сервисе неоднократно подчеркивали, что название «не подразумевает никакого мата». Более того, в компании заверили, что у них есть документ, разрешающий пользоваться указанным брендом по всей стране и за ее пределами.

Тем не менее, в прошлом году в Санкт-Петербурге «Ёбидоёби» пришлось снять вывеску из-за жалоб на употребление недопустимой лексики. Петербургское управление ФАС России пришло к выводу, что компания «Успех», которой принадлежала франшиза, нарушила закон о рекламе.

На сайте компании уточняется, что в Пскове сервис «ЁбиДоёби» расположен по адресу: Рижский проспект, 54. Однако пока никакой вывески здесь не размещено.

Добавим, что руководство сервиса явно лукавит, когда говорит, что «никакой подоплеки они в название бренда не закладывали». Это видно по названию ряда блюд, которые предлагает «ЁбиДоёби» для заказа в Пскове: «Бич Корпоративный», «Си Сяке», «Куни Ли», «ЁбиСуёби» и другие. Также здесь можно заказать сеты с названиями «Клава», «Игорь» или «Валера».