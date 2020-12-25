Общество

В деревне под Псковом откроют приют для коров и быков

Весной следующего года из Татарстана в деревню под Псковом переедет необычный приют, созданный специально для спасения коров. В нем живут около сотни парнокопытных, которых привезли сюда из разных регионов страны. Кроме буренок, здесь есть также телята и быки, рассказал телеканал Euronews.



Фото: группа приюта «Гошала» в соцсети ВКонтакте

В республике Татарстан приют под названием «Гошала» действует уже несколько лет - в селе Добромыш Альметьевского района. Его организовала Лилия Газизуллина. «Разные бывают случаи, пожилые люди очень часто отказываются от своих коров, бывает так, что проблемы со здоровьем у людей, таких случаев было несколько, или большая семья, то есть детей много, они не тянут еще и коров», - поделилась она.

«Гошала» в переводе с санскрита означает укрытие для животного. Из молока в приюте производят сыр, масло и другие продукты, которые покупает местное население. Благодаря этим средствам, а также пожертвованиям и помощи неравнодушных людей, обителей приюта спасают от забоя.

Необходимость переезда в приюте объясняют тем, что в Псковской области «более мягкий климат и свежая трава». Все это пойдет на пользу животным. Кроме того, владельцы «Гошалы» сообщили, что пристанище для парнокопытных будет расширено, чтобы заботу получили еще больше животных.