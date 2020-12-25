Общество

Свыше 18 тысяч псковских детей из многодетных малообеспеченных семей получат сладкие подарки

Свыше 18 тысяч детей из многодетных малообеспеченных семей Псковской области получат сладкие подарки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона уточнил, что подарки получат ребята из многодетных семей, являющихся получателями региональных мер социальной поддержки.

«Новый год - время исполнения желаний. К сожалению, в этом году нет возможности провести праздничные елки, где тысячи детей получают свои подарки от Деда Мороза. Чтобы сохранить новогоднее настроение, мы решили дополнительно поддержать ребят из многодетных малообеспеченных семей. 18,5 тысяч детей из списка, сформированного органами соцзащиты, уже на следующей неделе получат сладкие подарки», - написал Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона призвал жителей области присоединиться к акции #НовыйГодвКаждыйДом. «Добрым волшебником в этом году может стать каждый. Волонтеры Центра Добровольчества до 27 декабря будут принимать и передавать сладкие подарки детям медицинских работников, а также тех, кто сегодня находится в трудной жизненной ситуации. Подарки можно приносить в волонтерские штабы в каждом районе области», - уточнил он.

Узнать, где находится штаб и уточнить информацию можно по телефону: +7 931 901-00-82 (в Пскове Центра Добровольчества находится на ул. Некрасова, 19).

Важно уточнение: речь идет исключительно о уже готовых сладких подарках из магазина - такие наборы представлены в каждом супермаркете.