Общество

Руководителя станции по борьбе с болезнями животных оштрафовали в Псковской области

Руководителя станции по борьбе с болезнями животных по Порховскому, Дедовичскому и Дновскому районам оштрафовали за нарушение 30-дневного срока рассмотрения обращений граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По итогам проверки прокурор Дновского района возбудил в отношении руководителя учреждения дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), которое направил для рассмотрения мировому судье судебного участка № 23 Порховского района.

Руководителя станции привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.