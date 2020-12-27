Общество

Названы условия, при которых 31 декабря может стать нерабочим днем

Государственная инспекция труда в Псковской области рассказала, при соблюдении каких условиях 31 декабря может стать для сотрудников нерабочим. Для этого, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, должны быть выполнены следующие условия:

- работодатель предоставит работнику дополнительный день отдыха как день отпуска без сохранения заработной платы в случае, когда с таким заявлением обращается работник;

- это может быть выходной в качестве дополнительного дня отдыха-отгула за ранее отработанное сверхурочное время или за работу в выходной или нерабочий праздничный день;

- как часть ежегодного отпуска, если графиком отпусков он предусмотрен в декабре, либо если у работника имеются неиспользованные дни ежегодного отпуска.

Фото: Вадим Боченков

Сегодня, 28 декабря, началась короткая рабочая неделя. 31 декабря (четверг) будет предпраздничным днем, рабочее время сократится на один час. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю будет 11 января - понедельник.

В новом 2021 году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу 5 ноября, и пятницу 31 декабря 2021 года.