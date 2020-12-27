Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Последняя короткая рабочая неделя уходящего года началась в России. 31 декабря будет рабочим, но продолжительность рабочего дня должна быть сокращена на час, сообщили в Роструде.

Ранее на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин поддержал предложение руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова сделать 31 декабря в этом году выходным, пишет РИА Новости.

Глава государства отметил, что принять такое решение на федеральном уровне в столь короткие сроки по действующему закону нельзя, и порекомендовал регионам все же принять соответствующее решение.