Общество

Более 750 подарков вручит Псковская гордума детям в канун Нового года

По инициативе главы города Елены Полонской в этом году Псковская городская Дума вручит 752 детских сладких новогодних подарка на дому детям из малообеспеченных семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, из многодетных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям, чьи родители являются инвалидами. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

«Уже стало доброй традицией в канун Рождества проводить на территории Пскова Елку главы города. К сожалению, в этом году из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, данное мероприятие в очном формате провести не удалось. Но это не значит, что дети остались без праздника. Мною было принято решение вручить на дому указанным категориям граждан сладкие подарки, чтобы дети смогли порадоваться новогоднему чуду», - рассказала Елена Полонская.

Кроме того, в этом году Псковская городская Дума вручит сладкие подарки 87 многодетным семьям учителей и воспитателей.

Добавим, на основании указа губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года №30 из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции на территории Псковской области проведение массовых торжественных мероприятий было приостановлено до особого распоряжения.