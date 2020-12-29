Общество

«Инжир» предлагает псковичам доставку банкетных блюд

Жители и гости Пскова могут воспользоваться новым сервисом доставки банкетных блюд от ресторанной группы «Инжир» - «Ресторан у вас дома». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации заведения.

«Ах, если бы можно было купить еще один час в сутках, но, к сожалению, время, как и здоровье, не продается! И мы экономим время чаще всего на домашних делах. А в праздничный день очень хочется побаловать себя и своих близких чем-нибудь оригинальным, вкусным, полезным. Готовить дома – занятие трудоемкое, времени на это совсем нет. Тем более, что чем изысканней блюдо, тем сложнее оно в приготовлении! Эту сложную задачу можно мгновенно решить с помощью новой нового сервиса доставки банкетных блюд от ресторанной группы "Инжир"», - рассказали в заведении.

«Инжир» предлагает доставку недорогих, вкусных и изысканных обедов или ужинов. «Долго и кропотливо суетиться на кухне не нужно! Достаточно позвонить нам и заказать блюда по телефону + 7(911) 359-23-75», - отметили в администрации.

Специальное банкетное меню доступно здесь. «"Ресторан у вас дома" позволит сэкономить время и силы, сделает праздничную трапезу легкой и непринужденной!» - добавили в «Инжире».