Общество

Путин подписал законы о возвращении вытрезвителей в регионах

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о восстановлении в России региональных систем вытрезвителей. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Принятые законы позволяют субъектам РФ создавать вытрезвители на основе государственно-частного партнерства, а сотрудникам полиции - доставлять туда пьяных граждан.

Один из двух принятых законов дает региональным и муниципальным властям РФ полномочия по организации немедицинской помощи гражданам в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Это позволит создавать специализированные учреждения для содержания людей в состоянии легкого и среднего опьянения, не нуждающихся в медпомощи. Правила их организации должны быть утверждены при участии МВД, Минздрава и Минтруда РФ.

Документом предусмотрено создание вытрезвителей на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства - по мнению авторов закона, финансирование работы вытрезвителей за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) могло бы «повлечь нецелевое использование бюджетных средств».

Также закон разрешает проводить медицинское вмешательство без согласия самих пьяных - это необходимо для проведения медосвидетельствования при оказании помощи.

Документ был внесен в Госдуму в мае 2019 года группой парламентариев во главе с первым зампредом комитета Совета Федерации Валерием Рязанским и главой думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном. Закон должен вступить в силу уже с 1 января 2021 года, пишет «Интерфакс».

Второй закон наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специализированные немедицинские учреждения для оказания им помощи. Сейчас сотрудники полиции могут доставлять их лишь в медорганизации, однако зачастую нетрезвые граждане не только не нуждаются в медпомощи, но и могут представлять опасность для врачей, считают авторы закона.

Документ был внесен в Госдуму в апреле 2019 года, также при участии сенатора Валерия Рязанского и депутата Александра Хинштейна. Авторы законов указывают на рост в России количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, по данным МВД, за 2018 год было обнаружено 180 тысяч человек в состоянии тяжелого опьянения и полной беспомощности, при этом, по информации Росстата, ежегодно до 10 тысяч таких людей погибают от переохлаждения.

В то же время парламентарии отметили появление с 2015 года вытрезвителей в отдельных субъектах РФ и ускоренное снижение «пьяной» преступности в таких регионах. Принятые нормы направлены одновременно на сохранения здоровья и жизни граждан РФ и поддержание правопорядка, следует из пояснительных записок к документам.