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36% псковичей рассчитывают получить премию по итогам 2026 года - опрос

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Сегодня 36% трудоустроенных псковичей ожидают годовую премию. При этом 33% респондентов заявили, что в их компаниях такие выплаты не предусмотрены вообще. Такие результаты Псковской Ленте Новостей предоставил сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. Опрос проводился со 2 по 11 ноября.

Молодежь до 35 лет и сотрудники с высоким уровнем дохода ждут премию чаще остальных. Среди тех, кто надеется на премию, 16% планируют отложить деньги в накопления, 13% - погасить кредиты, а 12% потратить на отпуск. Мужчины чаще женщин склонны сохранять полученные средства, тогда как женщины чаще направляют их на текущие нужды семьи.

Со стороны работодателей картина выглядит иначе: только 22% компаний готовы выплатить премии всем сотрудникам, 17% - выборочно. 31% руководителей уже отказались от этой идеи, а 30% еще не приняли окончательного решения.

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