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Ушла из жизни экс-депутат Псковской гордумы Анна Гвоздева

Ушла из жизни депутат второго созыва Псковской городской Думы, заслуженный врач РФ, в прошлом главврач Псковской городской поликлиники №1 Анна Гвоздева. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

«Это невосполнимая потеря для города, старшее поколение помнит Анну Григорьевну как прекрасного врача-организатора, которая сделала очень многое для развития материально-технической базы поликлиники. В сложные 90-е годы она возглавляла бюджетный комитет в Псковской городской Думе, ей удалось убедить коллег и руководство города в том, что именно бюджетники должны получать зарплату в первую очередь. Искренний, человек, прекрасный доктор, неутомимый общественник, - такой останется Анна Григорьевна Гвоздева в памяти псковичей. Приношу искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал эту прекрасную женщину», - сказала глава Пскова Елена Полонская.

Анна Григорьевна Гвоздева родилась 23 ноября 1939 года в Омске. После окончания Смоленского медицинского института работала в Смоленской области, заведовала женской консультацией и родильном домом в Кардымовском районе.

В Пскове трудовую деятельность начала в 1967 году с должности заведующей инфекционным кабинетом псковской поликлиники №1, тогда единственной поликлиники в городе.

С 1979 года - заместитель главного врача по лечебной части. С 1986 года - главный врач поликлиники. С 1985 года - депутат Совета народных депутатов.

В 90-е годы много сил отдавала работе городской Думе решению проблем с бюджетниками.

С 1998 года работала в Псковской городской Думе на постоянной основе, руководила бюджетным комитетом. Затем трудилась в городском исполкоме партии «Единая Россия», организовывая выборы и привлекая к активной политической жизни молодежь. Три года была заместителем главного врача поликлиники №1 по оргметодработе.