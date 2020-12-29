Общество

Последний скорый. ЛОНГРИД

Если вы смотрели фильм «Американка», в котором когда-то снялось пол-Пскова, то наверняка помните один из ярких психологических моментов фильма: герой ложится под рельсы в ожидании идущего товарняка - таким образом его проверяют на смелость. Сила этого момента не только в художественной его стороне, но еще и в невероятной эмоциональности: все мы понимаем, что подобные «геройства» смертельно опасны. Однако уж сколько раз твердили миру о том, что железная дорога не терпит невнимательности и легкомыслия, но не проходит года без того, чтобы мы вновь и вновь не читали на новостных лентах трагические истории, к которым приводят прогулки по путям или игнорирование красного сигнала светофора.

В преддверии долгих новогодних каникул не лишне будет еще раз напомнить о главных правилах безопасности на железной дороге, ведь их несоблюдение может сделать любой скорый - последним…