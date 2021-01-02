Общество

О сексуальной ориентации спросили у 3% псковичей при приеме на работу

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей ряда российских регионов, в том числе Псковской области и выяснила, какие самые необычные вопросы им задавали на собеседованиях в ушедшем 2020 году.

Так, 82% опрошенных заявили, что на собеседовании им задавали вопросы про их семейное положение. Среди женщин эта доля выше, чем среди мужчин (86% против 78%), рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе HeadHunter Северо-Запад.

О знаке зодиака спрашивали 9% соискателей, причем чаще всего этот вопрос адресовали соискателям из сферы «Управление персоналом». Вопросы про внешность получали 7% опрошенных жителей Пскова и чаще всего из сферы «Искусство и масс-медиа». Сексуальной ориентацией интересовались у 3% респондентов, а политическими взглядами - у 7%.

Больше половины опрошенных заявили, что были приняты на работу после таких вопросов на собеседовании: выше всего эта доля в производственной сфере (63%), не принимали на работу чаще всего соискателей из сферы «Строительство, недвижимость» (37%). Еще 15% утверждают, что им сделали предложение о работе, но они его не приняли, еще 8% сказали, что предложения не получили, но даже в случае получения они бы его не приняли после собеседований с такими вопросами.

Треть опрошенных точно уверены, что ответы на подобные вопросы повлияли на итоговый результат собеседования. При этом 47% не согласны с таким мнением и думают, что их ответы на необычные вопросы не повлияли на итоги собеседования.

Почти 80% респондентов считают, что задавать вопрос о семейном положении на собеседовании вполне приемлемо. Не согласны с ними 15% опрошенных соискателей. Каждый третий в Пскове согласился с тем, что приемлемо задавать вопрос о знаке зодиака, еще 22% не против вопросов о внешности кандидата. Заметны различия между ответами мужчин и женщин: первые чаще считают приемлемыми вопросы о семейном положении, знаках зодиака и внешности. Женщинам не нравится, когда задают вопросы на собеседовании о сексуальной ориентации, политических взглядах и внешности.

Больше всего представителей из сфер «Высший менеджмент», «Безопасность», «Производство», «Юристы», «Строительство и недвижимость», «Транспорт и логистика», «Продажи» и «Административный персонал» раздражает, когда их спрашивают именно про семейное положение. Работники из медицинской сферы, сферы искусства и управление персоналом спокойней всего относятся к вопросам, связанным с сексуальной ориентацией.

Для большинства опрошенных соискателей не так уж важны перечисленные качества в собственных коллегах. О важности семейного положения заявили лишь 18% респондентов, о знаке зодиака - 4%, о внешности - 16%, о сексуальной ориентации - 14%, о политических взглядах - 7%. Интересно, что для почти каждого четвертого мужчины важна сексуальная ориентация коллег (а в сфере безопасности это важно почти для каждого третьего). Политические взгляды коллег важны для 16% маркетологов, принявших участие в опросе, а вопросы внешности коллег беспокоят 28% топ-менеджеров. Знак зодиака коллег чаще всего важен для представителей медико-фармакологической сферы: этот вариант среди них выбрали 13%.