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В великолукской больнице завершили становление отделения рентгенэндоваскулярной диагностики

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Этап становления отделения по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы успешно завершен. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Отделение не просто возобновило работу — оно уверенно набирает обороты, увеличивая поток пациентов с каждым днем, рассказали в ПОКБ и пояснили, что если в первые месяцы здесь принимали первых пациентов после перезапуска, то сегодня расписание заполнено плановыми вмешательствами, а экстренная помощь оказывается в режиме 24/7.

Сотрудники отделения отработали логистику, отточили взаимодействие бригад и готовы принимать еще больше жителей юга Псковской области. «Высокотехнологичная, малотравматичная помощь становится здесь настоящим стандартом», — подчеркнули в ПОКБ.

Руководит отделением врач Алексей Горин. Именно его профессионализм, целеустремленность и постоянное обучение стали катализатором для развития этого жизненно важного направления, подчеркнули в областной больнице. Операции проводятся через небольшие проколы под рентген-контролем (без больших разрезов и долгой реабилитации). 

Специалисты отделения выполняют сложнейшие операции по восстановлению кровотока:

  • Коронарные артерии: лечение ишемической болезни сердца, экстренная и плановая установка стентов при стенокардии и инфаркте миокарда;
  • Брахиоцефальные артерии (БЦА): восстановление кровоснабжения головного мозга, профилактика ишемических инсультов;
  • Артерии нижних конечностей: устранение болей при ходьбе, лечение трофических язв и, что самое главное, предотвращение гангрены и ампутаций.
«Рентгенэндоваскулярная хирургия — будущее, которое уже стало настоящим. Уникальность этих операций в том, что вмешательство производится через небольшие проколы на коже под рентгеновским (ангиографическим) контролем в специальной рентгенооперационной» — резюмировал заведующий отделением.
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