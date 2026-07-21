Память защитников почтили в Островском округе в годовщину освобождения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 21 июля, с рабочим визитом посетил Островский муниципальный округ. В муниципалитете глава региона намерен проконтролировать работу объектов топливной инфраструктуры, социальных учреждений и осмотреть благоустроенные территории, сообщили в пресс-службе правительства.

Фотографии пресс-службы правительства Псковской области

В этот день в Острове Михаил Ведерников принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 82-й годовщине освобождения района он немецко-фашистских захватчиков.

В знак уважения к подвигу защитников и освободителей края губернатор вместе с сенатором от региона Алексеем Наумцом, председателем Законодательного Собрания области Александром Котовым и главой Островского округа Дмитрием Быстровым возложил цветы к подножию мемориала «Вечный огонь». Символ памяти в городе зажжен два года назад на мемориальном комплексе на площади имени Героя Советского Союза Клавы Назаровой.

Память погибших бойцов и мирных жителей официальные лица почтили минутой молчания.

Напомним, город Остров освобожден 21 июля 1944 года войсками 3-го Прибалтийского фронта в ходе Псковско-Островской операции. В тот день батальон майора Тараса Степановича Рымара первым ворвался на улицы города и предотвратил готовившийся взрыв висячего моста через реку Великую.