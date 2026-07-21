Андрей Козлов: VII созыв Заксобрания работал системно и в команде

VII созыв Законодательного Собрания Псковской области выгодно отличается на фоне предыдущих наличием опытного руководителя, который научил депутатов работать в команде и системно, рассказал председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию, парламентарий по округу №12 Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Андрей Козлов рассказал, что ему есть с чем сравнить: «Я депутат достаточно опытный, наверное, один из самых древних, я с 2007 году в нашем парламенте. И мне есть с чем сравнить, как мы работали с коллегами, как у нас распределялись комитеты, как вносили изменения в регламент, как мы работали, прежде всего, с правительством Псковской области, потому что это очень важная система взаимодействия».

По мнению депутата, нынешний созыв выгодно отличается от других наличием достаточно опытного руководителя, который создал команду, направляет работу депутатов в правильное русло, научил их работать системно, что очень важно. «Мы сейчас не решаем каждый свои вопросы по муниципальным кругам. Он достаточно часто говорит: "Коллеги, давайте-ка мы будем в целом по региону решать вопросы, а не крыльцо отремонтировать или крышу починить". Да, это тоже надо делать, но все должно быть в системе. И, соответственно, не мешать какой-то системной работе. Поэтому сейчас, на сегодняшний момент, команда собралась очень профессиональная. У нас все представители комитета работают на постоянной основе. Соответственно, все опытные люди, либо бывшие руководители, либо руководители. Это говорит о том, что имеется опыт. Мы — законодатели, мы пишем законы, но вопрос в том, что написать закон — это одно, еще есть вопрос его исполнения, функционала, а исполнение — это очень важно. Если закон написан правильно, для людей, он эффективно работает. Поэтому здесь именно такая поставлена задача, и мы действительно плотно работаем с нашим правительством, с губернатором, очень часто собираем совещания по проблемным вопросам, ездим в свои муниципальные округа, когда возникают вопросы по связи, дорогах, ЖКХ и так далее. Когда мы аккумулируем все данные со своими коллегами, видим, что проблема-то, в принципе, общая, и надо ее решать структурно. Тогда мы собираем совещание вместе с правительством. Не все гладко проходит, иногда даже ругаемся, бывает и такое, но тем не менее мы принимаем какие-то решения, которые, на мой взгляд, эффективно впоследствии дают какой-то эффект. Мне кажется, этот созыв достаточно успешно справляется со своими задачами», — объяснил успехи VII созыва Заксобрания Андрей Козлов.

Парламентарий по округу №12 считает, что созыв был непростой. Именно на период их деятельности пришелся COVID-19. Тогда депутаты столкнулись с новыми вызовами и решениями, например, с удаленным режимом работы. Потом были беспрецедентные меры внешнего давления, которые ощутил на себе и созыв Заксобрания, считает Андрей Козлов: «Это и логистика, и отношение к нам. Это информационная война, которую тоже никто не отменял. Потом специальная военная операция, которая еще продолжается. В этот период работать, конечно же, непросто. И правительству, в том числе. И здесь у нас создалась плотная, дружная команда под руководством и губернатора Михаила Ведерникова, и председателя Заксобрания Александра Котова, как высших наших функционеров, руководителей».