Юрин Бурлин: Под руководством Ирины Аксеновой ПГЛ укрепил репутацию одного из лучших учебных заведений

Ольга Иванова назначена исполняющей обязанности директора в Гуманитарном лицее Пскова. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №1 Юрий Бурлин на своей странице «ВКонтакте». Депутат искренне поблагодарил бывшего директора лицея Ирину Аксенову за многолетний добросовестный труд.

Фото: Юрий Бурлин / «ВКонтакте»

«Под ее руководством лицей укрепил репутацию одного из лучших учебных заведений не только в нашем городе, но и в регионе. Высокий профессионализм, ответственный подход и внимательное отношение к детям стали основой стабильного развития школы и множества успешных проектов», - поблагодарил депутат Ирину Аксенову.

Юрин Бурлин также поздравил Ольгу Иванову с назначением на новую должность и выразил уверенность, что ее опыт в учебно-воспитательной работе, приверженность качественному образованию и умение работать с коллективом помогут сохранить и приумножить достижения лицея.