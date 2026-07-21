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Юрин Бурлин: Под руководством Ирины Аксеновой ПГЛ укрепил репутацию одного из лучших учебных заведений

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Ольга Иванова назначена исполняющей обязанности директора в Гуманитарном лицее Пскова. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №1 Юрий Бурлин на своей странице «ВКонтакте». Депутат искренне поблагодарил бывшего директора лицея Ирину Аксенову за многолетний добросовестный труд. 

Фото: Юрий Бурлин / «ВКонтакте»

«Под ее руководством лицей укрепил репутацию одного из лучших учебных заведений не только в нашем городе, но и в регионе. Высокий профессионализм, ответственный подход и внимательное отношение к детям стали основой стабильного развития школы и множества успешных проектов», - поблагодарил депутат Ирину Аксенову. 

Юрин Бурлин также поздравил Ольгу Иванову с назначением на новую должность и выразил уверенность, что ее опыт в учебно-воспитательной работе, приверженность качественному образованию и умение работать с коллективом помогут сохранить и приумножить достижения лицея.

«Как депутат округа, готов оказывать поддержку школе и сотрудничать с новым руководством для дальнейшего развития материальной базы, образовательных программ и внеучебной деятельности. Желаю Ирине Викторовне новых удачных начинаний и крепкого здоровья. Ольге Юрьевне — энергии, мудрых решений и удачи в работе на благо учащихся и педагогов нашего лицея», — резюмировал депутат.
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Бурлин Юрий Вячеславович

Бурлин Юрий Вячеславович

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1

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