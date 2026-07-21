Роспотребнадзор зафиксировал рост жалоб на маркетплейсы в Псковской области

За первое полугодие 2026 года в управление Роспотребнадзора по Псковской области по вопросам защиты прав потребителей поступило 599 письменных обращений, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Их структура выглядит следующим образом:

розничная торговля – 51,6% (при этом к вопросам дистанционной торговли относится 31,7% от их числа, или 16,4% от общего количества а поступивших жалоб);

услуги связи – 9%,

деятельность на финансовом рынке – 8,8%,

услуги ЖКХ – 7%,

бытовое обслуживание населения – 2,8%

медицинские услуги – 1,9%,

туризм и гостиничные услуги – 1,7%,

транспортные услуги – 1,5%,

На иные виды деятельности пришлось 15,7% от всех обращений.

По итогам рассмотрения указанных обращений проведено 17 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом; объявлено 67 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках ст. 49 федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; направлено 9 информационных писем в адрес субъектов предпринимательства о недопустимости нарушения обязательных требований в области законодательства о защите прав потребителей; подано 9 исков в защиту прав потребителей.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области также консультировали граждан по вопросам защиты прав потребителей по телефонам в рамках проводимых «горячих линий». Таким способом в первом квартале 2026 года получили информационную помощь 1 432 человека.

В целом отмечается рост удельного веса поступающих в управление Роспотребнадзора по Псковской области обращений потребителей, заключающих дистанционные договоры купли-продажи товаров. Если в 2023 году их объем составлял 13% от общего числа поступивших обращений по вопросам защиты прав потребителей, в 2024 году – 12,5%, в 2025 - 8,9%, то в первом квартале 2026 года этот показатель составил 16,4%.

Большая часть обращений относится к покупкам товаров на маркетплейсах. При этом преимущественно это жалобы на ненадлежащее качество приобретаемых товаров, нарушение сроков их доставки, отказ в возврате товаров надлежащего качества.

«Споры, возникающие между потребителями и продавцами товаров в таких случаях, подлежат рассмотрению в судебном порядке. Управление не вправе обязать продавца выполнить имущественные требования потребителей. Тем не менее всем обратившимся даны разъяснения их прав, а также разъяснен порядок их реализации», - отметили в управлении.

Жалобы на доведение неполной либо недостоверной информации о продавцах, а также приобретаемых товарах, за предоставление которой отвечает маркетплейс и по которым управление вправе принимать меры реагирования, носят единичный характер. Например, в первом полугодии 2026 года поступило всего одно такое обращение, в связи с чем управление направило информационное письмо маркетплейсу с предложением о принятии мер по недопущению на рынок товара иностранного продавца, сведения о котором недостаточны, в связи с чем маркетплейсом было принято решении о блокировке карточек товаров данного продавца, таким образом, нарушения прав потребителей прекращены.