 
Общество

«Кузница»: Домашнее насилие – истоки и последствия

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Слушайте в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о противоправном поведении жителя Великих Лук в отношении супруги и ребенка. На минувшей неделе общественность обсуждала ролики, опубликованные в соцсетях. 

Сообщается, что мужчина снимает свои противоправные действия на камеру и публикует видеозаписи в открытом доступе, фактически пропагандируя деструктивное поведение. После широкой огласки начались действия властей: по данному факту следственные органы СК России по Псковской области уже организовали проведение доследственной проверки.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Петру Крупене представить доклад о ходе процессуальной проверки и всех установленных фактах.

Процессуальные действия продолжаются. Но наша цель сегодня – не этот конкретный случай, а анализ самой проблемы домашнего насилия – физического и психологического. Откуда оно берется? Почему годами жертва терпит издевательства, лечит травмы, обращается к правоохранителям, а потом забирает заявление? Может ли общество влиять на такие процессы и в какой момент? А родственники? А специалисты – и если да, то какие? Если вы жертва домашнего насилия, то как справиться и избавится от агрессора? Сложная тема. Особенно на фоне того, что в наше время нередко агрессоры еще и бравируют своим поведением в социальных сетях – а это уже пропаганда. Вот на это деяние всегда находится реакция? Наш сегодняшний гость — старший инспектор отдела криминалистики СУ СК России по Псковской области, кандидат психологических наук, судебный эксперт-психолог и клинический психолог Лариса Котелевская.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. 

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