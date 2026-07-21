Доброхоты из Татарстана получили благодарственные письма от «Михайловского» и Пушкиногорского округа

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершил работу отряд доброхотов из Республики Татарстан, из лицея №78 города Набережные Челны.

Доброхоты из Набережных Челнов после экскурсии в мемориальную усадьбу «Михайловское». Фото со страницы музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте»

Как сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяна Тимошина, курировавшая работу отряда, в этом году челнинцы приехали в Пушкинский заповедник уже в 35-й раз.

«Ровно столько же, 35 человек, насчитала и сама команда — символичное совпадение, — заметила Татьяна Тимошина. — За 20 дней ребята и их наставники проделали огромный объём работы: убирали сено, собирали смородину, пропалывали дорожки, чистили пруды от ряски в Петровском и Тригорском, расчищали дренажные канавы в Михайловском, мыли мраморную балюстраду некрополя Ганнибалов и Пушкиных и памятник на могиле поэта в Святогорском монастыре».

Музейный педагог также рассказала, что в преддверии празднования Дня освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков школьники из Татарстана участвовали в благоустройстве воинских захоронений на территории Пушкиногорского округа. За труд, за глубокое уважение к памяти павших героев и к истории Святогорья глава муниципального образования Оксана Филиппова поблагодарила волонтёров публично — на торжественном митинге 12 июля 2026 года, а руководителю отряда Эльмире Мухтяровой было передано благодарственное письмо от районной администрации.

В музее добавили, что доброхотский отряд не только замечательно работал, но и активно знакомился с Псковской областью — дети побывали на экскурсиях не только во всех усадьбах Пушкинского заповедника, но и в Пскове, Изборске и в Печорах. И даже, воспользовавшись оказией, съездили в соседнюю Беларусь, в город Брест — ведь из Пушкинских Гор до него добираться намного проще, чем из их родных Набережных Челнов.

«Перед возвращением домой каждый участник смены получил памятный значок “Пушкинский доброхот“ и благодарственное письмо от администрации музея-заповедника», — рассказала Татьяна Тимошина.

В «Михайловском» напомнили, что летний волонтёрский сезон этого года открыли доброхоты (именно этим старинным русским словом, укоренившимся в музейном обиходе с лёгкой руки легендарного директора «Пушкинского уголка», С. С. Гейченко, здесь называют добровольных помощников) из Санкт-Петербурга и Пскова.