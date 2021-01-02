Общество

Все школы Псковской области за год получат высокоскоростной интернет

К 2022 году будет завершено подключение всех школ, колледжей и объектов пожарной охраны в Псковской области к высокоскоростному интернету. В настоящее время каждая больница и поликлиника на территории региона уже имеет выход в сеть. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор Михаил Ведерников.

«Ключевым направлением нацпроекта «Цифровая экономика» стало обеспечение широкого доступа к высокоскоростному интернету, - сообщил подписчикам Михаил Ведерников. - В Псковской области с этим большие проблемы. В течение года мы подключили 193 социально-значимых объекта, из них 97 ФАПов и других учреждений здравоохранения, а также 46 школ и колледжей».