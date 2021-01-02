Общество

Не перезванивать по незнакомым номерам советует полиция жителям Псковской области

Не доверять посторонним свои персональные данные призывает полиция жителей Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за последнее время ряд жителей региона обратились в полицию с заявлениями о том, что в их отношении совершены мошенничества, связанные с хищениями денег с банковских счетов.

Нечистые на руку лица представлялись сотрудниками банков и заявляли, что с банковских карт граждан неизвестные злоумышленники, якобы, пытаются списать деньги. И под предлогом решения данной проблемы старались заполучить реквизиты карт и другие персональные данные жителей области. В результате, потерпевшим причинен значительный материальный ущерб. Причем, среди них оказывались не только пожилые люди.

В этой связи полиция напоминает, что не следует перезванивать на номера телефонов, указанных в сомнительных СМС-сообщениях. Общение с сотрудниками финансовых учреждений должно происходить либо при личной встрече, либо по телефонам, указанным на банковской карте.

Запомните, что банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не интересуются конфиденциальными сведениями и кодами, связанными с картами клиентов. Работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт.

Никому не сообщайте PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок ее действия и персональные данные владельца. Для зачисления средств на ваш счет достаточно лишь 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Проведите разъяснительную беседу со своими пожилыми родственниками, доступно объясните им, что нельзя рассказывать о конфиденциальной информации посторонним и неизвестным лицам. Убедите их всегда советоваться с вами прежде, чем предоставить какие-либо сведения о себе.