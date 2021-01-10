Общество

Обзорную экскурсию по Острову провели для детей в новогодние каникулы

Для ребят из отделения «Особые дети – могут» провели обзорную экскурсию по городу Острову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в общественной организации «Дети - наше будущее», которая в новогодние каникулы организует для детей насыщенную познавательную программу.

В ходе экскурсии «Остров во время Великой Отечественной войны» дети побывали на площади Клавдии Назаровой, где установлен памятник лидеру подпольной комсомольской организации. Подвиг Клавы Назаровой известен всей стране. С первых дней фашистской оккупации Острова она активно включились в борьбу за освобождение родного края: вместе с другими подпольщиками установила связь с партизанами, собирала и передавала ценные сведения о противнике, оказывала помощь раненым советским воинам, попавшим в плен, и была расстреляна.

«Дети с большим интересом слушали рассказ о подвигах островичей в годы Великой Отечественной войны. Теме обороны Острова от немецко-фашистских захватчиков посвящена и центральная экспозиция Островского краеведческого музея. Его богатая коллекция русского и трофейного оружия хорошо пополняется за счет работы поисковых отрядов», - отметили организаторы экскурсии.

Кроме того, ребята посетили мемориалы, посвященные подвигам советских граждан, и главную достопримечательность города - уникальные цепные мосты через реку Великую.

Экскурсия прошла с соблюдением всех необходимых санитарных требований.