Общество

Порядка 100 педагогов в Псковской области находится на больничном

Порядка 100 педагогов в Псковской области находится на больничном из-за ОРВИ или COVID-19, пишет официальный Telegram-канал региона.

Фото: Вадим Боченков

По словам председателя областного комитета по образованию Александра Седунова, в Псковской области на сегодняшний день нет ни одной закрытой на карантин школы или детского сада.

Чтобы учебный процесс не прерывался из-за болезни учителей, комитет по образованию намерен снова вернуться к практике замещения педагогов на больничном студентами. Осенью в регионе 47 студентов замещали болеющих учителей.

Сейчас комитет собирает информацию о существующей необходимости в замещении педагогов. После окончания зимней сессии и каникул студенты снова будут готовы к продолжению этой практики.