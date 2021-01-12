Общество

Госпрограмму поддержки развития местного самоуправления утвердили в Псковской области

Государственную программу «Поддержка развития местного самоуправления в Псковской области» утвердил губернатор Михаил Ведерников. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативно-правовых актов региона 12 января.

Ответственный исполнитель новой государственной программы - управление по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области. Ее участники - региональные комитеты по финансам, по транспорту и дорожному хозяйству, управление делами администрации области, ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области», органы местного самоуправления муниципальных образований.

Срок реализации программы - 2021-2026 годы (один этап). В ее цели входит создание условий для устойчивого развития местного самоуправления в Псковской области.

Задачи этой государственной программы: стимулирование органов местного самоуправления к повышению эффективности их деятельности, а также повышение уровня квалификации, профессиональных и деловых качеств лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих; совершенствование территориальной организации местного самоуправления; повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправления, создание условий для развития проектов местных инициатив, поддержка гражданских инициатив.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы – 282 млн 585 тысяч рублей (из областного бюджета – 281 млн 500 тысяч рублей, из местного – 1 млн 85 тысяч рублей).

Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы по годам составит (из областного бюджета):

2021 год - 50 млн 245 тысяч рублей;

2022 год - 33 млн 120 тысяч рублей;

2023 год - 33 млн 620 тысяч рублей;

2024 год - 54 млн 655,6 тысячи рублей;

2025 год - 55 млн 155,6 тысячи рублей;

2026 год - 55 млн 655,6 тысячи рублей.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы: повышение уровня эффективности деятельности органов местного самоуправления; повышение уровня квалификации, профессиональных и деловых качеств лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих; создание эффективной территориальной организации местного самоуправления.

Губернатор поручил региональному комитету по финансам до 1 марта обеспечить внесение изменений в постановление администрации области от 28 октября 2013 года № 495 «Об утверждении государственной программы Псковской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области"» в части исключения мероприятий и порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив.

Постановление администрации области от 1 июля 2015 года № 310 «О порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение необходимых условий для проведения в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий» признано утратившим силу.