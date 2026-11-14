Психолог назвала причины эмоциональной пустоты

Человек может продолжать работать, общаться с друзьями, строить планы и заниматься привычными делами, но при этом практически ничего не чувствовать. Хорошие новости не вызывают радости, неприятности не огорчают, а события, которые раньше наполняли жизнь яркими эмоциями, становятся обыденными. Что стоит за таким состоянием и почему психика словно отключает чувства, рассказала клинический и интегративный психолог Лилия Ерзунова.

По словам специалиста, подобное состояние может быть связано с эмоциональным онемением, психическим истощением, защитными механизмами психики или ангедонией — снижением способности испытывать удовольствие от того, что раньше приносило радость.

«Психика словно выключает громкость чувств. Человек продолжает жить привычной жизнью, но эмоционально происходящее словно проходит мимо него», — объясняет психолог.

Одной из причин эмоционального онемения может стать длительное пребывание в состоянии стресса. Когда человек месяцами или даже годами сталкивается с напряжением, разочарованиями и обстоятельствами, на которые не может повлиять, психика начинает экономить внутренние ресурсы. Снижение интенсивности переживаний становится своеобразным способом справиться с нагрузкой и продолжать функционировать. В результате человек может ощущать себя словно роботом: выполнять повседневные обязанности, поддерживать отношения, принимать решения, но практически не испытывать эмоционального отклика.

Другой возможной причиной становится ангедония. В этом случае человек не получает привычного удовольствия от любимых занятий, путешествий, встреч с близкими, покупок или других приятных событий. При этом внешне его жизнь может выглядеть вполне благополучной, однако внутри сохраняется ощущение пустоты. Ангедония может сопровождать депрессивные расстройства, хроническую усталость и другие психологические состояния.

Кроме того, эмоциональное безразличие иногда становится своеобразной защитой от боли. Если человек неоднократно сталкивался с предательством, болезненными расставаниями, обесцениванием или непризнанием, у него может сформироваться убеждение, что сильные чувства делают его уязвимым. Постепенно появляется желание меньше привязываться, не испытывать сильных эмоций и не позволять себе переживать. Логика такой защиты проста: если не чувствовать — значит, не страдать.

Однако эмоциональное онемение не означает, что человек навсегда утратил способность радоваться и испытывать счастье. Это состояние может быть сигналом о том, что психике необходимы восстановление, снижение нагрузки и возвращение контакта с собственными потребностями и желаниями.

Психолог рекомендует не обесценивать собственное состояние и не пытаться заставлять себя испытывать положительные эмоции. Важно разобраться в причинах происходящего, обратить внимание на уровень стресса, усталости и эмоционального напряжения. Если ощущение пустоты сохраняется, мешает повседневной жизни или сопровождается другими изменениями самочувствия, стоит обратиться за профессиональной помощью.

«Человек не перестает радоваться навсегда. Ему просто может потребоваться время для восстановления, переосмысления и возвращения контакта с собой. В этом процессе правильно подобранная психологическая терапия может стать важной поддержкой», — подчеркнула Ерзунова.