В Госдуме рассказали о частых ошибках в загранпаспортах

Проверка заграничного паспорта требует внимания к ошибкам в персональных данных, несоответствию фотографии внешности владельца, повреждениям документа и проблемам с машиночитаемой зоной, рассказал член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

«Перед зарубежной поездкой рекомендую уделить несколько минут проверке заграничного паспорта. Даже небольшая ошибка в персональных данных или несоответствие фотографии внешности владельца могут привести к серьезным проблемам. В первую очередь необходимо проверить машиночитаемую зону. Это две строки с латинскими буквами, цифрами и специальными символами в нижней части страницы с фотографией. Важно убедиться, что они полностью читаемы и не содержат опечаток», - сказал Кривоносов.

Парламентарий также рекомендовал проверить в загранпаспорте фамилию, имя, дату и место рождения. По его словам, все сведения должны быть указаны правильно и соответствовать документам, на основании которых оформлялся загранпаспорт.

«Также следует проверить фотографию. Изображение должно соответствовать внешности владельца. Не следует использовать фотографии, прошедшие цифровую ретушь, изменение черт лица, зеркальное отражение или обработку фильтрами. Снимок должен позволять однозначно идентифицировать человека», - отметил он.

Кроме того, депутат посоветовал проверить целостность страниц загранпаспорта, наличие всех защитных элементов, отсутствие надрывов, серьезных повреждений и посторонних отметок, пишут РИА Новости .

«Если ошибка обнаружена при получении паспорта, необходимо сразу сообщить об этом сотрудникам, которые его выдали. Если неточность выявилась позднее, следует обратиться в подразделение по вопросам миграции МВД России, оформившее документ. При обнаружении ошибки в установочных данных паспорт подлежит замене без взимания государственной пошлины», - заключил он.