Аналитики назвали самый «кредитный» знак зодиака

Аналитики сервиса «Сравни» изучили кредитное поведение россиян в зависимости от знака зодиака. Выяснилось, что самый высокий средний размер выданного потребительского кредита у козерогов - 200 223 рубля.

На втором месте по сумме займа оказались стрельцы (193 052 рубля), на третьем - водолеи (187 786 рублей). Самые скромные суммы брали девы - в среднем 174 899 рублей. При этом самые крупные заявки на кредит оставляли овны и скорпионы, запрашивая в среднем более 680 тысяч рублей.

По количеству обращений за деньгами лидируют близнецы (9,2% заявок) и раки (8,9%). Реже всего в банки за потребкредитами идут скорпионы.

Схожая картина наблюдается и с кредитными картами. Самый большой лимит банки одобряют близнецам - в среднем 97 738 рублей. Меньше всего доверяют девам и скорпионам, чей средний лимит составляет около 91 тысячи рублей.

Что касается дисциплины, то меньше всего просрочек по кредитным картам допускают девы и раки (по 2,7%). Среди заемщиков-Дев также зафиксирован низкий уровень просрочек по потребительским кредитам - 3,2%, пишет «Газета.ru».