 
Общество

Аналитики назвали самый «кредитный» знак зодиака

0

Аналитики сервиса «Сравни» изучили кредитное поведение россиян в зависимости от знака зодиака. Выяснилось, что самый высокий средний размер выданного потребительского кредита у козерогов - 200 223 рубля. 

На втором месте по сумме займа оказались стрельцы (193 052 рубля), на третьем - водолеи (187 786 рублей). Самые скромные суммы брали девы - в среднем 174 899 рублей. При этом самые крупные заявки на кредит оставляли овны и скорпионы, запрашивая в среднем более 680 тысяч рублей.

По количеству обращений за деньгами лидируют близнецы (9,2% заявок) и раки (8,9%). Реже всего в банки за потребкредитами идут скорпионы.

Схожая картина наблюдается и с кредитными картами. Самый большой лимит банки одобряют близнецам - в среднем 97 738 рублей. Меньше всего доверяют девам и скорпионам, чей средний лимит составляет около 91 тысячи рублей.

Что касается дисциплины, то меньше всего просрочек по кредитным картам допускают девы и раки (по 2,7%). Среди заемщиков-Дев также зафиксирован низкий уровень просрочек по потребительским кредитам - 3,2%, пишет «Газета.ru».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Алёна Романовна
Балан

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026