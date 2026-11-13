Первый региональный форум «Добро.Старт» объединил в Печорах 100 представителей волонтёрского движения из 22 муниципалитетов Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Max.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Max

«Главная цель форума - научить добровольцев создавать эффективные команды и превращать социальные инициативы в долгосрочные проекты», - отметил губернатор.

В ходе мероприятия участники познакомились с новыми форматами работы, нашли партнёров и получили поддержку для реализации своих идей.

По словам Михаила Ведерникова, сегодня в Псковской области действуют 23 муниципальных центра добровольчества. Они объединяют активных жителей и помогают развивать волонтёрское движение в регионе.

Форум организован в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых» национального проекта «Молодёжь и дети». Мероприятие проводит Центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области.