Кому пересчитают доплаты к пенсиям с 1 февраля, рассказала эксперт

Социальный фонд России с 1 февраля 2027 года проведет плановый перерасчет ежемесячных доплат к пенсиям членов летных экипажей гражданской авиации и отдельных категорий работников угольной промышленности. Об этом сообщила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

«С 1 февраля 2027 года Социальный фонд России проведет плановый перерасчет доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных категорий работников угольной промышленности», - сказала Кутарова.

Она уточнила, что право на доплату к пенсии и ее перерасчет среди сотрудников угольной промышленности имеют отдельные категории россиян. К таким категориям относятся работники со стажем не менее 25 лет, занятые полный рабочий день на добыче угля и сланца, строительстве шахт или в обслуживающих их военизированных горноспасательных частях.

Кроме того, соответствующее право имеют работники ведущих профессий, например, горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках и машинисты горных выемочных машин, со стажем от 20 лет.

Кутарова также отметила, что перерасчет происходит автоматически четыре раза в год - с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. По словам специалиста, эти доплаты являются самостоятельным видом дополнительного социального обеспечения и не входят в состав страховой пенсии. Их финансируют за счет специальных взносов работодателей в Социальный фонд России.

«Размер доплаты зависит от среднемесячного заработка и стажа работника, а также от объема взносов, поступивших в Социальный фонд за предыдущий квартал», - отметила Кутарова.