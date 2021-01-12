Общество

Минюст рассчитывает получить доступ к банковской тайне

Министерство юстиции РФ подготовило проект поправок в закон «О банках и банковской деятельности», согласно которым ведомство рассчитывает получить доступ к информации об операциях и банковских счетах юридических лиц и граждан, сообщают «Известия».

«Минюст разработал законопроект "О внесении изменений в ст.26 ФЗ «О банках и банковской деятельности»". Этим документом предполагается включить министерство в перечень организаций, имеющих право на получение сведений, являющихся банковской тайной», - говорится в публикации.

«Проект федерального закона разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России федерального государственного надзора за деятельностью НКО (некоммерческих организаций - ред.). Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством», - пояснили в пресс-службе Минюста, не уточнив, о каких именно организациях идет речь.

Инициативу уже поддержали в комитете Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций. Там считают, что законопроект повысит прозрачность финансирования НКО и поможет исключить "отмывочные" схемы, сообщает газета.

Как рассказали в пресс-службе правительства, ожидается, что документ поступит в кабинет министров в июне, а в сентябре будет внесен в Госдуму.