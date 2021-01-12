Общество

Освещение на улице Дружбы в Великих Луках восстановят на следующей неделе

Освещение на улице Дружбы в Великих Луках восстановят на следующей неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

25 декабря в комментариях под одним из постов, размещенных в группе администрации города, великолучанка обратилась с просьбой восстановить уличное освещение по улице Дружбы. 28 декабря после рассмотрения вопроса жительницу города проинформировали, что в настоящее время ООО «Светосервис» выполняет ремонт линии уличного освещения, срок окончания – конец декабря 2020 года. Однако, по полученной администрацией города информации, в указанный срок освещение восстановлено не было.



«Мы всегда проводили и проводим открытую политику в общении с жителями, реагируем на обращения, поступающие в администрацию, в том числе через социальные сети, - отметил и. о. первого заместителя главы администрации Великих Лук Валерий Астраханцев. - На момент поступления данного конкретного обращения договор с подрядной организацией на ремонт линий уличного освещения на участке улицы Дружбы был уже заключен. Переговорив с подрядчиком, мы поставили задачу в кратчайшие сроки выполнить ремонтные работы, хотя срок договора по этой линии заканчивается 30 января 2021 года. Подрядчик нас уверил, что первоочередной объем работ будет проведен в ближайшее время. Такой ответ заявителю мы и дали».



Но в связи с тем, что с 29 декабря не только в городе и районе, но и по всей Псковской области сложились неблагоприятные погодные условия, сроки решения вопроса сдвинулись. На протяжении нескольких дней в режиме онлайн организации, которые занимаются обслуживанием ЛЭП, были заняты устранением последствий ледяного дождя, затронувшего территорию всего региона.



«Работа велась не только в городе, ведь на территории Великих Лук была самая благоприятная обстановка по сравнению со многими районами. Великолукские организации выезжали в соседние, порой не самые близкие районы и оказывали содействие другим муниципальным образованиям. Наш подрядчик нас известил, что из-за вот таких форс-мажорных обстоятельств, сроки, которые он указывал, выполнить не удастся. На данный момент подрядная организация заверила, что на следующей неделе, по окончании всех незапланированных мероприятий, необходимые работы будут проведены», - пояснил Валерий Тюменцев и добавил, что ситуация находится на контроле.