Общество

Псковичи решат, какой будет главная новогодняя ель города

Вопрос о том, какой будет в перспективе главная новогодняя елка Пскова — искусственной, как сейчас, или живой, как до 2011 года, будет отдан на откуп горожанам. Такой опрос среди псковичей предложил провести глава городской администрации Александр Братчиков.

«Можно провести опрос, какую елку хотели бы видеть псковичи на Октябрьской площади — живую или искусственную. Думаю, мнения разделятся. Это будет очень интересно», - сказал он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. По его словам, в определенной степени итоги опроса станут «техническим заданием для администрации Пскова по поводу того, что делать с новогодней елкой на будущий год».

Отвечая на вопрос, какой ели — живой или искусственной — отдает предпочтение сам Александр Братчиков, он сообщил, что дома устанавливает искусственную елку.