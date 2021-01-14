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На 92-м году жизни скончался псковский марафонец Алексей Шабанов

На 92-м году жизни скончался заслуженный работник физической культуры СССР, марафонец Алексей Шабанов. Как сообщает телеграм-канал «Псковский спорт», ветерана не стало 15 января. Прощание состоится в понедельник, 18 января, на Крестовском кладбище.

До последнего Алексей Шабанов служил делу физической культуры и спорта города Пскова. «Сам мастер спорта, работавший в "Юности" и Псковском университете, и тренер многих псковских мастеров. Его дочь - Ирина Алексеевна Нестерова - одна из лучших детских тренеров страны», - сообщает канал.

Шабанов Алексей Федорович работал на кафедре физвоспитания ПФЛПИ тренером-преподавателем с 1973 по 2003 годы. Мастер спорта СССР по легкоатлетическому марафону.

Родился 24 февраля 1929 года в Великолукском районе, в 15 лет добровольцем ушел на фронт. Закончил Великую Отечественную войну воспитанником-ординарцем оперуполномоченного полка «СМЕРШ» в восточной Пруссии. Служил на Балтийском флоте в г. Кронштадте. На флоте увлекся спортом, участвовал в гонках ялов, в зимнее время занимался лыжным спортом.

В 21 год увлекся легкой атлетикой, стал бегуном-стайером. В 1951 году на зимнем первенстве Ленинградской области показал отличные результаты в беге на 800 м и был включен в состав сборной команды легкоатлетов Ленинградской области. Окончил Ленинградскую школу тренеров, переехал на работу в город Псков. Регулярно выступал за сборную команду Псковской области по легкой атлетике. В 1971 году участвовал в спартакиаде народов России.

Алексей Федорович Шабанов в течение 60-70-х годов установил ряд рекордов Псковской области, в частности, в беге с препятствиями на 3000 м с результатом 9 минут 10 секунд, этот рекорд до сих пор не побит.

Его до сих пор считают непревзойденным мастером стипль-чеза (бега с препятствиями) Псковщины. В возрасте 36 лет Алексей Федорович выполнил норматив мастера спорта СССР по легкоатлетическому марафону.