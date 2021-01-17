Общество

Медики красных зон Псковской области ежедневно получают горячее питание

Активисты волонтерского центра «Единой России» обеспечивают горячим питанием медицинских работников «красных зон» практически во всех муниципальных образованиях Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, ежедневно питание поставляется в псковский и великолукский ковид-центры, в инфекционные отделения городских и районных больниц и на посты скорой помощи.

В меню обеда входят второе блюдо, салат и хлеб.

В Пскове более 300 медиков ежедневно получает горячее питание. В Великих Луках каждый день полноценные домашние обеды получают порядка 100 медицинских работников.

В Пыталовском районе ежедневно горячие обеды получают две бригады скорой медицинской помощи. Комплексные обеды для них готовит одно и зместных кафе. Активисты Новоржевского волонтерского партийного центра также обеспечивают сотрудников поста скорой помощи горячим питанием.

Работники говорят искренние слова благодарности волонтерам за помощь в такой нелегкий период и за организацию важной акции.